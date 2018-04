Inter vence Figueirense nos pênaltis Na estréia de Muricy Ramalho em sua volta ao Inter, a equipe gaúcha venceu neste sábado o Figueirense por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal no jogo de volta ( na primeira partida foi 0 a 0 em Florianópolis) pela Copa Sul-Americana, em Porto Alegre. Com isso, se classificou para enfrentar o Grêmio, em dois clássicos Gre-Nal, dias 15 e 22 deste mês. Sem um articulador no meio-campo, o Inter não conseguia criar jogadas de perigo para o gol de Gustavo. Fernandão, encarregado por Muricy de realizar a tarefa, não se entendia com Danilo e Rafael Sóbis na hora de atacar. Quando envolveram a defesa do Figueirense, aos 40 minutos, Danilo perdeu a grande chance de fazer 1 a 0, quando chutou para fora um pênalti que ele mesmo sofreu do goleiro Gustavo. Clemer, na saída, para o vestiário, no intervalo, deu força para o companheiro: "Ele tentou tirar do goleiro e deu azar, colocando para fora. Mas estamos bem e vamos voltar com força para fazer os gols na segunda etapa". E Clemer parece que estava prevendo o que iria acontecer. Mal começou o segundo tempo, o Inter foi ao ataque. Após três chances desperdiçadas por Felipe, Danilo e Fernandão, o Inter fez 1 a 0, aos nove minutos, num golaço de Danilo, que aproveitou um cruzamento na medida de Élder Granja e, de primeira, chutou sem chances de defesa para Gustavo. Aos 19, o Figueirense deu o troco numa cobrança de falta de Nenê, para uma excepcional defesa de Clemer. Depois, sem conseguir conter o Inter, que fez um excelente segundo tempo, os jogadores do Figueirense apelaram para a violência e, com isso, conseguiram tirar Danilo e Rafael Sóbis de campo. Aos 45 minutos, Cléber, após uma cobrança de falta desviou de Clemer e empatou por 1 a 1 e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Aí apareceu a categoria de Clemer, que pegou as cobranças de Alexandre e Izaías, mas não conseguiu pegar os chutes de André Santos e Jeovânio. Fernandão, Labarthe, Felipe e Élder Granja marcaram para o Inter. Gustavo defendeu o chute de Fernandão.