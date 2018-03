Inter vence Figueirense por 3 a 0 O inter goleou o Figueirense por 3 a 0 na noite deste sábado, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória, construída com autoridade no primeiro tempo levou o Inter, provisoriamente, ao quatro lugar da competição, com 34 pontos ganhos. Já o Figueirense perdeu uma posição. Agora é o 10º colocado. A vitória foi toda construída no primeiro tempo, quando o Inter dominou totalmente o Figueirense. E o resultado, devido a este domínio, não demorou a aparecer. Aos 15 minutos, após perder duas chances, Cleiton Xavier não perdoou: fez 1 a 0 após um passe do estreante Bolívar. Aos 25, Daniel Carvalho poderia ter ampliado num pênalti mal cobrado, permitindo a defesa de Édson Bastos. O time não se abateu e continuou jogando com naturalidade, sufocando o adversário. Isto resultou no segundo gol, aos 35 minutos, de Jéferson Feijão, aproveitando uma troca de passes entre Diego e Bolívar. O terceiro gol, por isto, veio ao natural. Aos 42 minutos Cléber cometeu pênalti em Feijão convertido por Gavilán: Inter 3 a 0. Depois de um excelente primeiro tempo, o Inter veio para a segunda etapa com vontade de marcar mais gols ainda. Mesmo com todo o esforço, o Figueirense não conseguia segurar a equipe de Muricy Ramalho. O time gaúcho, com a exuberante atuação de Gavilán, de volta ao meio-campo, continuou com o domínio total da partida, nada permitindo ao adversário, que simplesmente não teve nenhuma chance de gol. A nota triste do jogo foi a lesão muscular de Daniel Carvalho que, por este motivo, foi cortado da Seleção Brasileira que vai aos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo: "É muito azar. Logo agora na minha melhor fase veio esta lesão inoportuna para atrapalhar".