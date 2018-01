Inter vence Figueirense por 3 a 0 O Inter ganhou do Figueirense por 3 a 0, neste domingo, em Porto Alegre, e está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha chegou aos 44 pontos, o mesmo que o Santos, mas leva vantagem no número de vitórias (13 a 12) - a primeira colocação é do Fluminense, com 45. Já os catarinenses seguem com 23, na zona de rebaixamento. Com uma forte marcação em todo campo, principalmente do zagueiro Cléber no atacante Fernandão, o Figueirense conseguiu controlar o ímpeto do Inter. E ainda teve chance de marcar, com Paulo Sérgio, aos 13, e Edmundo, aos 24 minutos - o goleiro Clemer fez boas defesas nos dois lances. Assim, o primeiro tempo teve pouca emoção e acabou sem gols. Na segunda etapa, o técnico Muricy Ramalho mexeu no time do Inter, colocando Ricardinho no lugar de Índio. E deu certo. Logo aos 3 minutos, Rafael Sóbis recebeu o passe de Tinga e, de cabeça, abriu o placar. Depois, aos 30 minutos, Rafael Sóbis fez mais um, pegando rebote do goleiro Édson Bastos após chute de Ricardinho. E, já aos 40, o mesmo Rafael Sóbis fez boa jogada e passou para Fernandão fazer 3 a 0 para o Inter.