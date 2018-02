Inter vence Fiorentina com gol de Adriano e amplia recorde A Inter de Milão venceu a Fiorentina por 3 a 1 em casa, pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano, e continua isolada na liderança com 54 pontos. Esta foi a 13.ª vitória consecutiva da equipe, que estabelece um novo recorde na competição. Um dos destaques da partida foi novamente o atacante Adriano, que marcou gol pela quarta partida seguida, espantando de vez as más atuações de 2006. O goleiro brasileiro Júlio Cesar não jogou, pois sentiu uma contusão nas costas. A equipe de Milão levou um susto logo no início da partida quando o atacante Luca Toni abriu o placar para os visitantes logo aos cinco minutos. O atacante brasileiro apareceu no jogo logo no gol do empate, ao dar o passe para o gol de Stankovic aos 19 minutos. O gol da virada saiu cinco minutos depois. Em cobrança de falta ensaiada, Ibrahimovic rolou a bola para o atacante brasileiro que soltou a bomba rasteira no canto direito do goleiro, marcando o segundo gol para os donos da casa. Na etapa final, a Inter mandou no jogo com tranqüilidade e aos 26 minutos veio o terceiro gol em jogada confusa. Ibrahimovic cabeceou e o goleiro Frey defendeu. No rebote, o sueco chutou e Frey fez nova defesa. A arbitragem entendeu que a bola passou pela linha e confirmou o gol. Adriano saiu aos 40 minutos do segundo tempo e deixou o campo ovacionado pela torcida, provando que a sua má fase definitivamente terminou. Em outro jogo da rodada, a vice-líder Roma tropeçou novamente e empatou com o Livorno, fora de casa, por 1 a 1. A diferença entre as equipes subiu para 11 pontos.