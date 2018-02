Inter vence Fiorentina e mantém liderança no Italiano

A Inter de Milão deu mostras de que é forte candidato a mais um título do Campeonato Italiano ao bater neste domingo a Fiorentina, quinta colocada, por 2 a 0 em Florença, pela 14.ª rodada. Veja também: Classificação e jogos da rodada Antes do jogo começar, foi feita uma homenagem ao técnico Cesare Prandelli, treinador da Fiorentina, que perdeu a esposa esta semana. Ao entrar no estádio Artemio Franchi, o treinador foi recebido com uma chuva de rosas atiradas das arquibancadas e muitos aplausos. Em campo, a Inter tratou de conter as investidas da equipe da casa ao abrir o placar logo com dez minutos de partida, por meio do chileno Luis Jiménez. Pouco antes do intervalo, a equipe praticamente matou as chances dos adversários com um gol do argentino Julio Cruz. No segundo tempo a Fiorentina até tentou empatar, mas não conseguiu. Ao término do partida, uma cena curiosa: jogadores e comissão técnica da Fiorentina fizeram fila e cumprimentaram os da Inter na entrada para os vestiários. A vitória deixa a Inter com 31 pontos, quatro de vantagem sobre a Roma, que chegou à vice-liderança ao bater a Udinese por 2 a 1, no Estádio Olímpico da capital italiana, com gols dos brasileiros Juan e Taddei. Ainda sem o artilheiro e capitão Francesco Totti, que ficou no banco por se recuperar de lesão, a missão de abrir o placar acabou com o zagueiro Juan, que fez aos dez minutos. Mas a Udinese, que vinha empatada com a própria Roma na classificação antes da partida, empatou no lance seguinte, com Quagliarella. Aos 26, Taddei definiu o placar e deixou a Roma isolada na segunda posição. A Udinese fica em quarto lugar, com 25 pontos. Já a terceira posição é da Juventus, que ficou no 0 a 0 com o Milan no San Siro e foi aos 26. Na outra partida de sábado, a Sampdoria superou a Reggina por 3 a 0, com dois gols de Claudio Bellucci e um de Paolo Sammarco. De volta ao domingo, o Catania superou o Palermo em casa por 3 a 1, enquanto o Atalanta atropelou o Napoli por 5 a 1 em Bérgamo - o meia brasileiro Ferreira, que teve excelente atuação, fez um dos gols para os vencedores. O Atalanta agora é sexto com 21 pontos, deixando o Napoli com nono, com 18. Já o Parma respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer o Empoli em casa por 1 a 0, com um gol de Paci aos 20 de jogo. O lanterna Cagliari empatou em 0 a 0 com o Livorno diante de sua torcida. Em Siena, a equipe da casa empatou com a Lazio em 1 a 1, após sair perdendo com um gol do macedônio Goran Pandev aos 23 minutos. Maccarone deixou tudo igual aos 31.