Inter vence Fiorentina e segue líder Com um gol do atacante Cristian Vieri a Internazionale derrotou, neste sábado, em Milão, a Fiorentina, por 1 a 0, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A cinco rodadas do fim da temporada, o time do brasileiro Ronaldo, que não foi relacionado para o jogo, segue na liderança com 62 pontos, contra 59 da Roma, que venceu o Bologna por 3 a 1. O gol de Vieri surgiu aos 16 minutos da etapa final. O goleiro austríaco Alexander Manninguer defendeu parcialmente uma cabeçada do colombiano Córdoba e o atacante aproveitou o rebote para abrir o placar e marcar seu 20º gol na competição. Em Roma, o volante Emerson foi o destaque, ao marcar dois gols na vitória sobre o Bologna. Montella fez um, enquanto o argentino Julio Cruz descontou, marcando seu nono gol no campeonato. Apesar da derrota o Bologna segue na quarta posição, com 48 pontos. Em Turim, a Juventus só empatou com a Lazio, por 1 a 1, distanciando-se dos líderes. A equipe soma 56 pontos e está na terceira posição. No Estádio San Siro, o Milan, que teve o retorno do zagueiro Paolo Maldini após 100 dias afastado por contusão, derrotou o Parma por 3 a 1. O goleiro Taffarel deixou o gramado machucado, aos 15 minutos do primeiro tempo. Outros resultados: Perugia 2 x 2 Chievo, Verona 0 x 1 Torino, Udinese 3 x 1 Brescia e Lecce 2 x 1 Venecia.