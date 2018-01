Inter vence Fiorentina por 4 a 2 A Inter melhorou um pouco a sua situação no campeonato italiano, ao vencer a Fiorentina, por 4 a 2, neste sábado, na abertura da 27ª rodada. Agora o time milanês soma 41 pontos, contra 36 da equipe de Florença. Na verdade, a Inter só chegou à vitória por causa dos excessivos erros da defesa adversária. Christian Vieri marcou os dois primeiros gols, um de pênalti. O francês Stephan Dalmat ampliou com um chute de fora da área e o turco Hakan Sukur marcou o quarto gol. A Fiorentina, que, apesar da goleada nunca deixou de procurar o gol de Sebastien Frey, descontou com Marco Bressan e Enrico Chiesa. Foi a primeira derrota do técnico Roberto Mancini dirigindo a Fiorentina, que não contou com seu capitão e melhor jogador, o português Rui Costa. O atacante brasileiro Leandro entrou no segundo tempo.