Inter vence Flamengo no Beira-Rio Num jogo truncado e de muita marcação, o Inter venceu o Flamengo por 1 a 0 neste domingo à tarde, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa primeira vitória, foi para três pontos ganhos e chegou ao 14º lugar na tabela de classificação.O Flamengo ficou com quatro pontos. Com a obrigação de ganhar para não se distanciar dos líderes da competição, o Inter, mesmo com a estréia de Ricardinho na meia-esquerda e Tinga na primeira função do meio-campo, teve dificuldades no primeiro tempo. O maior problema foi, mais vez, a falta de um atacante agudo, já que Gustavo, que substituiu ao lesionado Fernandão, não tinha uma jogada forte de conclusão ao gol de Diego. Rafael Sóbis, mesmo esforçado, não conseguia superar a eficiente e forte marcação do Flamengo. Por isso, a única conclusão perigosa foi uma cobrança de falta de Jorge Wagner na trave, aos 14 minutos. No segundo tempo a situação foi bem diferente. O Inter aproveitou-se da expulsão de Júnior, aos minutos, e foi ao ataque. Municiado por uma melhor atuação de Ricardinho, Gustavo se juntou a Sóbis na frente. Com isso, o Flamengo se encolheu mais ainda e o Inter foi só pressão. Aos 25 minutos, depois de muito insistir, foi premiado com o justo gol da vitória, marcado por Gustavo, após excelente jogada de Élder Granja. O Inter ainda teve mais três grandes chances, com Sóbis, Jorge Wagner e Gustavo, enquanto o Flamengo só não empatou no final devido a uma excelente defesa de Renan em jogada de Felipe.