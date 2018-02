Inter vence fora e abre ainda mais vantagem sobre a Roma A Inter de Milão venceu lanterna Ascoli por 2 a 1, neste domingo, e se isola ainda mais na liderança do Campeonato Italiano. A vice Roma não passou de um empate sem gols contra a Fiorentina. Com dois gols do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 20 e 38 minutos do segundo tempo, a clube milanês soma 76 pontos, 18 de vantagem para os romanos. Outra equipe que se deu bem na 28.ª rodada da competição foi o arqui-rival da Inter, o Milan dos brasileiros Dida, Cafu, Serginho, Kaká, Ricardo Oliveira e Ronaldo. Eles bateram a Atalanta por 1 a 0, gol do volante Ambrosini aos 40 minutos da primeira etapa. O resultado deixa o Milan na quinta colocação, mas o Empoli ainda joga neste domingo - contra a Lazio (3.ª) - e pode colocar os milaneses de volta ao sexto posto. Todos os resultados da rodada do Italiano: Milan 1 x 0 Atalanta Ascoli 1 x 2 Inter de Milão Cagliari 0 x 2 Chievo Catania 1 x 4 Reggina Fiorentina 0 x 0 Roma Messina 0 x 3 Torino Parma 1 x 0 Siena Udinese 4 x 0 Livorno