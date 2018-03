Inter vence Fortaleza no Beira-Rio O Inter venceu o Fortaleza por 1 a 0, hoje à noite, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e chegou ao quinto lugar com 12 pontos ganhos. O Fortaleza permaneceu com sete, agora na 15ª colocação. Para quem esperava o Fortaleza retrancado para garantir um empate, o jogo foi uma surpresa. O Inter, que tinha a iniciativa do ataque, principalmente em jogadas de movimentação com Ricardinho no meio-campo, até que conseguiu boas situações para abrir o placar, com Tinga, Fernandão e Gustavo, respectivamente aos oito, 24 e 40 minutos. O Fortaleza, veloz no contra-ataque, teve duas grandes situações, ambas com Clodoaldo, aos 34 e 43 minutos, para boas defesas do jovem goleiro Marcelo. Veio o segundo tempo e o jogo continuava movimentado como na primeira etapa. O Inter, no entanto, não encontrava soluções para chegar com perigo ao gol de Bosco. Aos 20 minutos, com a entrada de Michel em lugar de Ricardinho, o time de Muricy Ramalho ganhou mais criatividade e velocidade nas jogadas ofensivas. O resultado surgiu aos 29 minutos, quando Élder Granja recuperou uma bola no meio-campo e deu um passe na medida para Fernandão que, da entrada da grande área, chutou forte sem chance de defesa para Bosco para fazer 1 a 0. Aos 37, em cobrança de falta, Chiquinho acertou a trave de Marcelo, mas não conseguiu mudar o resultado, que garantiu a quarta vitória consecutiva do Inter na competição.