Inter vence Gre-Nal e se classifica Com uma estupenda atuação do garoto Diego (17 anos), o Inter venceu o Grêmio por 1 a 0 neste domingo à tarde, em Porto Alegre. A vitória no Gre-Nal foi a segunda em um mês (dia 9 de fevereiro Inter 2 a 1) levou o Inter à classificação antecipada às semifinais do Gauchão, com dez pontos ganhos. O Juventude, que no sábado venceu o Caxias por 5 a 3, chegou aos nove e garantiu a segunda vaga do Grupo 1 da competição. O Caxias com cinco e o Grêmio, - que ainda não venceu - com dois, na "lanterna", estão fora. O clássico gaúcho, no primeiro tempo, foi fraco tecnicamente. Com uma marcação eficiente, o Inter, que tinha a vantagem da vitória e do empate para garantir a classificação, estava tranqüilo. O Grêmio, que precisava vencer para continuar com chances, só tentava chutesde fora da área. Aos 37 minutos, em sua primeira e única conclusão fez 1 a 0: André Cruz bateu uma falta no travessão e o atacante André, livre, de cabeça, pegou o rebote e fez o gol. Aos 42 o Grêmio quase empatou, com uma conclusão de Claudiomiro na trave. O segundo tempo mal havia começado e Roger, totalmente envolvido pelo garoto Diego, foi expulso após segurar o adversário pela camisa. Depois disso, o Grêmio abdicou de atacar. O técnico Tite retirou seus dois atacantes, Basílio e Christian, colocando Roberto e Amaral em seus lugares. Por isso foi chamado de "burro" pelos torcedores do Grêmio. Ficha Técnica Inter: Luiz Müller; Wilson, André Cruz e Vinícius; Thiago Mattos, Claiton, Sangaletti, Gavilán (Flávio) e Ismael; Diego (Jéferson Feijão, depois Fernando Cardozo) e André. Técnico: Muricy Ramalho. Grêmio: Danrlei; Polga, Claudiomiro e Roger; Ânderson Lima, Gavião, Tinga, Rodrigo Fabri e Douglas (Caio); Basílio (Roberto) e Christian (Amaral). Técnico: Tite Gols: André 37 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Carlos Eugênio Simon. Cartão amarelo: Ismael, Claiton (I); Roger, Claudiomiro, Ânderson Lima (G). Cartão vermelho: Roger (G) Renda: R$ 366.070,00 Público: 38.411 Local: Beira-Rio, Porto Alegre.