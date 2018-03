Inter vence Gre-Nal na prorrogação O Inter é o campeão do Grupo 1 do Campeonato Gaúcho. Venceu o Grêmio por 2 a 1, na prorrogação do Gre-Nal deste domingo à tarde em Bento Gonçalves, na Região da Serra. Com isso é o campeão do Grupo 1 e se habilitou a disputar no Beira-Rio a semifinal do dia 2 de junho, em jogo único contra o vice-campeão do Grupo 2. O Grêmio vai ao interior na outra semifinal contra o campeão. O jogo começou e o Grêmio, melhor posicionado em campo, logo partiu para o ataque. Acuado, o Inter não conseguia se defender. Aos cinco minutos, Michel entrou sozinho pela direita e chutou forte para grande defesa de Clemer, com os pés. De tanto insistir, o gol surgiu aos 18 minutos quando, após cruzamento de Michel e falha de Clemer, Luciano Ratinho pegou o rebote e não deu chance de recuperação ao goleiro do Inter para fazer 1 a 0. Logo em seguida o Inter acertou a marcação e aos 29 Edinho, de cabeça, se antecipou à zaga do Grêmio e empatou, após falta cobrada por Chiquinho. Depois disso, o jogo ficou equilibrado e as defesas predominaram sobre os ataques, que não conseguiam mais conclusões a gol. As duas equipes voltaram para o segundo tempo com alterações no ataque. Marcelinho substituiu Fábio Pinto no Grêmio, enquanto Rafael Sóbis entrou no lugar do lesionado Oséas. Isto, no entanto, nada resolveu, já que as defesas continuavam predominando, numa total falta de técnica, nos dois lados. As conclusões, quando aconteciam, eram só de fora da área, sem qualquer perigo para os dois goleiros: "Temos que agredir um pouco mais, fazer mais inversões de jogadas para tentar evitar os pênaltis", disse o técnico do Grêmio, Adílson Batista. Na prorrogação, após uma grande defesa de Clemer, Nilmar, aos sete minutos do segundo tempo novamente de cabeça, com a zaga do Grêmio parada, tocou no canto oposto de Tavarelli, fazendo 2 a 1 e definindo o título do Grupo 1 a favor do Inter.