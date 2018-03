Inter vence Gre-Nal por 2 a 1 O Inter venceu o Gre-Nal na tarde deste domingo por 2 a 1 e, com a vitória, foi para 14 pontos ganhos, ao lado do Glória e praticamente assegurou a vaga à próxima fase da Grupo 2 da competição. O Caxias, que perdeu para o Juventude por 2 a 1, tem poucas chances de classificação Desde os primeiros minutos de jogo tanto Grêmio quanto Inter mostraram que estavam dispostos a atacar. E o primeiro lance de perigo aconteceu aos quatro minutos, quando Claudiomiro acertou a trave de Clemer. Aos oito, Xavier, de fora chutou para boa defesa de Tavarelli. Aos 13, o gol do Inter: após jogada de Chiquinho, Élder Granja, de cabeça, colocou para fazer 1 a 0, numa falha de Tavarelli, que apenas olhou a entrar. O Grêmio, mesmo jogando com velocidade, sempre através de Marcelinho, não conseguia conclusões de perigo contra Clemer, pois a marcação do Inter era implacável. Christian, grande esperança da torcida gremista, não teve chance, já que Alexandre Lopes e Edinho não lhe davam folga. No segundo tempo, Adílson Batista acertou a marcação e o Grêmio equilibrou o jogo. Isto, no entanto, não evitou o segundo gol do Inter, de Nilmar, aos oito minutos, após um preciso lançamento de Wellington. O Grêmio não se intimidou e continuou atacando. Isto fez com que Clemer, em duas conclusões de Christian, Bruno e Élton, fizesse grandes defesas, transformando-se no melhor do jogo. Aos 21 minutos, no entanto, não evitou o gol de Christian, de cabeça, após cruzamento de Élton. O Inter, mesmo com dez jogadores a partir dos 35 minutos, devido a lesão de Kauê, soube segurar o resultado. OUTROS JOGOS - Grupo 2: Sábado: Novo Hamburgo 1 x 1 Passo Fundo, Santo Ângelo 1 x 1 Esportivo, São José-CS 2 x 1Veranópolis. Hoje: Pelotas 1 x 0 São Gabriel, São José-PA 1 x 1 Santa Cruz, Guarani-VA x Glória e Ulbra 1 x 0 15 de Novembro.