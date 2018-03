Inter vence Guarani em Campinas O Internacional-RS venceu o Guarani, por 3 a 0, neste sábado, em amistoso interestadual realizado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Os dois times estão se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, que começa dia 10 de agosto. Os gols foram marcados no segundo tempo por Cássio aos 18 minutos, cobrando falta, Daniel Carvalho aos 34 e aos 40 minutos, também de falta. O jogo foi assistido por cerca de dois mil torcedores. Para o técnico do Guarani, Zé Mário, o amistoso foi "muito válido porque serviu para movimentar muitos jogadores que ainda estão sem ritmo de jogo". Ele disse ainda que o Guarani atuou sem a maioria de seus 10 reforços e que tem ainda muito o que melhorar. A chance de reabilitação será dia 20, em Porto Alegre, quando o time campineiro retribui a visita do Colorado gaúcho.