Inter vence Juventude de virada Num jogo marcado por falhas defensivas dos dois lados, o Inter venceu o Juventude por 3 a 2, neste domingo à noite, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Com a derrota, o Juventude ficou mais distante da vaga à Libertadores, passando a lutar para disputar a Sul-Americana. Já o time colorado, numa posição intermediária do Brasileirão, conseguiu derrotar o adversário pela primeira vez este ano. A partida estava marcada inicialmente para o Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, mas foi transferida em função da perda do mando do Juventude. O motivo foi um rádio arremessado no gramado durante o jogo com o Atlético-PR, no dia 7 e de outubro. Num dos primeiros ataques do Juventude, Jancarlos avançou do campo de defesa e, na intermediária do Inter, lançou o atacante Leonardo Manzi. O artilheiro foi mais rápido que os zagueiros e, na área, desviou do goleiro Clemer, fazendo 1 a 0. Em desvantagem, o Inter foi para cima. Aos 20 minutos, Diego tocou a bola para o gol, mas o lance foi anulado pela arbitragem por falta. Aos 26, Cleiton Xavier mandou uma bola raspando o travessão de Eduardo Martini. Em seguida, Rafael Sobis cruzou rasteiro e Ageu evitou o empate. Até o final do primeiro tempo o quadro se manteve assim, com o Inter tomando a iniciativa e o Juventude procurando os contra-ataques. O Inter voltou do intervalo com força total. Logo a um minuto, Diego, na área, chutou fraco e Eduardo Martini defendeu Menos de 30 segundos depois, ele aproveitou um erro de passe da defesa do Juventude e, livre, na cara de Martini, desviou para o gol, fazendo 1 a 1. O time colorado manteve a pressão. Aos seis minutos. Edinho errou em bola praticamente em cima da risca do gol, após um cruzamento na área do Juventude. O Juventude passou a equilibrar as ações a partir dos 15 minutos. Aos 22, Jancarlos ganhou uma disputa com Chiquinho e cruzou na cabeça de Sandrinho, que tocou para o gol. Clemer ainda encostou na bola, mas não impediu que ela fosse para a rede: 2 a 1 para o Juventude. Cinco minutos depois, Chiquinho se recuperou. Ele fez uma cruzamento preciso da ponta esquerda para Elder Granja, de cabeça, colocar no canto esquerdo de Eduardo Martini, empatando em 2 a 2. Aos 33, Danilo, na cara de Martini, perdeu uma grande chance para desempatar. Aos 37, Diogo recuperou uma bola dominada por Marcos Rogério e cruzou rasteiro para Rafael Sobis chutar forte, fazendo 3 a 2 para o Inter. Aos 42, Ederson foi derrubado na área do Inter, mas o árbitro não marcou o pênalti. O Juventude pressionou até o final, mas não teve força para empatar.