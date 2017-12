Inter vence na volta de Ronaldo A Inter recebeu a Fiorentina, ganhou por 2 a 0 e não deixou o Chievo disparar na tabela de classificação. Kallon aos 43 minutos fez o primeiro gol e Vieri, de pênalti, aumentou aos 12. O time toscano, com 10 pontos, é antepenúltimo colocado. A atração, porém, ficou por conta de Ronaldo, que entrou aos 27 minutos, no lugar de Vieri. O brasileiro havia participado apenas de 13 minutos do jogo com o Lecce, dia 4, quando sentiu contratura que o afastou por mais três semanas. O Fenômeno ensaiou alguns dribles, deu duas boas arrancadas, mas ficou evidente que ainda precisa de mais tempo para ganhar forma.