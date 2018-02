Inter vence nos pênaltis e vai à final Após empate em 1 a 1 no tempo normal e também na prorrogação, o Inter venceu o Glória por 4 a 1 nos pênaltis e, injustamente, vai disputar a final do Gauchão contra a Ulbra, que ontem venceu o Grêmio por 3 a 1. A decisão, domingo, será em Canoas, já que a Ulbra teve maior saldo de gols do que o Inter nas semifinais. O início de jogo do Inter foi promissor. Tinha o domínio das ações e aos dez minutos fez 1 a 0, com Oséas, de cabeça, após cruzamento de Bolívar. Depois o Glória equilibrou e tomou conta do jogo. Perdeu duas chances de gol aos 29 e 32 minutos por Sotilli em grandes defesas de Clemer, que não conseguiu deter o chute de André Gheller aos 38 para empatar o jogo e fazer justiça no placar. No segundo tempo, o panorama continuou o mesmo. O Gloria dominava amplamente parecendo o dono casa e o Inter, em seu estádio, com a torcida impaciente, só se defendia. O time de José Plein perdeu mais cinco chances de gol, enquanto o Inter não sabia o que fazer. Veio a prorrogação e logo aos três minutos João Pedro fez 1 a 0, de cabeça, após jogada de Flavinho. Aos nove Vinícius empatou, cobrando pênalti. Na decisão por penalidades, o Inter foi mais competente, convertendo as cobranças de Fernando Miguel, Labarthe, Chiquinho e Cleiton Xavier. No Glória, Toto foi o único que acertou. Sandro Sotilli e André Gheller chutaram por cima.