Inter vence o Bahia e volta à briga pela Libertadores

PORTO ALEGRE - O Internacional venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e se aproximou ainda mais da zona de classificação à Taça Libertadores do ano que vem, uma vez que São Paulo e Botafogo perderam na rodada. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, foi marcada por falhas da arbitragem, muita reclamação e faltas duras.

O time colorado se recuperou de duas derrotas constrangedoras. Com o resultado desta quarta-feira, o Inter chega a 54 pontos, provisoriamente na 6.ª posição e a um ponto do Botafogo - quinto colocado -, na cola por uma vaga na Libertadores. Já o Bahia fica em 13.º lugar, com 42 pontos, apenas cinco acima da zona de rebaixamento.

O Inter abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Após chute de D'Alessandro, o goleiro Marcelo Lomba defendeu, mas deu rebote. Gilberto, livre, aproveitou para fazer 1 a 0 para os donos da casa. Foi o primeiro gol com a camisa colorada do atacante, contratado em maio depois de ser artilheiro do Campeonato Pernambucano pelo Santa Cruz.

Houve reclamações sobre pênaltis não marcados de ambos os lados. Muito questionado pelas equipes, o árbitro Paulo César Oliveira deixou de dar duas penalidades para o Inter, uma para o Bahia, além de não expulsar Bolívar por uma falta dura.

O Inter volta a jogar novamente neste domingo, às 17 horas, no Engenhão, contra o Botafogo. Já o Bahia recebe o Palmeiras no mesmo dia, às 19 horas, no estádio de Pituaçu.

FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 0 Bahia

Internacional - Muriel; Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo e Kleber; Bolatti, Tinga (Sandro Silva), D''Alessandro e Oscar; Gilberto (João Paulo) e Leandro Damião. Técnico: Dorival Júnior

Bahia - Marcelo Lomba; Marcos, Danny Moraes, Diego Jussani e Dodô (Hélder); Fabinho, Fahel (Carlos Alberto), Diones e Magno (Nikão); Lulinha e Junior. Técnico: Joel Santana.

Gol - Gilberto, aos 9 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Paulo César Oliveira (Fifa/SP)

Cartões amarelos - Fahel, Marcos, Fabinho, Carlos Alberto, Kleber, Bolívar, Bolatti, Nei e Sandro Silva.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.