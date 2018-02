Inter vence o Milan e amplia liderança O líder do campeonato Inter de Milão virou o jogo e venceu o rival Milan por 2 a 1 no domingo e ampliou a vantagem sobre o Roma para sete pontos. A dupla argentina Julio Cruz e Esteban Cambiasso marcou depois de Andrea Pirlo abrir o placar aos 18 minutos. A sexta vitória consecutiva do Inter dá ao time 43 pontos em 17 jogos. O Roma conta com 36 pontos após bater o Sampdoria por 2 a 0 no sábado. A derrota faz com que o Milan ainda não tenha vencido o rival no estádio de San Siro nesta temporada e está 25 pontos atrás do Inter, em 12o lugar, mas ainda conta com três jogos nas mãos. O terceiro colocado Juventus tem 35 pontos, após vencer o Siena por 2 a 0 em Turim no domingo. (Por Paul Virgo)