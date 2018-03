Inter vence Palmeiras na falha de Marcos Em jogo muito equilibrado, uma falha individual do goleiro Marcos comprometeu a atuação do Palmeiras, que perdeu para o Internacional por 1 a 0, hoje, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Os gaúchos somam quatro pontos e ainda mantiveram pequeno tabu: não são derrotados pelo Palmeiras há seis anos. No primeiro tempo, os times adotaram estilos distintos. O Inter tomava a iniciativa, enquanto o Palmeiras buscava os contra-ataques. Mas num ponto se equivaliam: por adotarem esquemas táticos semelhantes, congestionaram o meio-campo. A primeira chance foi do time gaúcho. Aos 15 minutos, Gavilán recebeu de Nilmar e cruzou para Cleiton Xavier, que tocou de cabeça, para fora. Aos 19, Pedrinho dominou na intermediária, avançou e bateu de fora da área. Clêmer colocou para escanteio. Aos 37 minutos, Nilmar aproveitou falha de Marcos e abriu o placar. Numa bola recuada por Corrêa, o goleiro saiu jogando errado e a entregou no peito do atacante gaúcho, que agradeceu: Inter 1 a 0. "Não vi que tinha um jogador deles na frente. Mais uma vez falhei, paciência", lamentou Marcos. O Palmeiras tentou reagir quatro minutos depois. Vágner Love avançou e tocou para Pedrinho que, sem ângulo, chutou para fora. Antes do intervalo, o Inter perdeu o zagueiro Vinícius, que já havia levado cartão amarelo e fez falta desnecessária sobre Vágner Love. Na segunda etapa, os times mudaram a postura. Os gaúchos, recuados, valorizavam a posse de bola e o Palmeiras buscou mais o ataque, com a entrada de Rafael Marques na vaga de Marcinho. Aos 9, Vágner Love dominou livre e bateu forte, mas Clêmer jogou para escanteio. Apesar de ter um jogador a mais, o Palmeiras mostrou pouca objetividade, insistiu nas bolas alçadas e facilitou o trabalho do goleiro. Do outro lado, Nilmar, mesmo isolado, deu muito trabalho para a defesa paulista - em lances individuais, o atacante gaúcho fez que os zagueiros Leonardo e Nen recebessem cartão amarelo. Aos 30, Vágner teve grande chance para empatar. Ganhou da defesa, saiu livre à frente de Clêmer, mas o goleiro saiu bem nos pés do palmeirense. Nos minutos finais, o Palmeiras foi todo para cima, mas o Inter se fechou bem na entrada da área, conteve as investidas do adversário e ainda teve oportunidade para ampliar, no último lance: Alex recebeu livre dentro da área, mas se precipitou e bateu para fora. O Palmeiras tentará sua primeira vitória depois da volta à Série A do Brasileiro na quinta-feira, contra o Vitória, às 20h30, no Palestra Itália.