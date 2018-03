Inter vence Paysandu de virada por 2 a 1 O Inter venceu o Paysandu por 2 a 1, no final desta tarde, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou aos 22 pontos na tabela, mantendo-se na vice-liderança da competição. O Paysandu, com nove pontos, continua na zona de rebaixamento. Mesmo sem jogar bem, o domínio do Inter foi total durante o jogo, principalmente no primeiro tempo. Os três atacantes, Diego, Nilmar e Daniel Carvalho infernizavam a defesa do Paysandu, que não sabia o que fazer para segurar os garotos colorados. Tanto que aos dez minutos Bruno e Jorginho já haviam levado cartão amarelo. A superioridade do Inter, no entanto, não foi suficiente para vencer o goleiro Alexandre, que salvou o Paysandu com três grandes defesas. Quando não foi Alexandre, foi a trave, aos 18 minutos, que evitou o gol do Inter, em jogada de Nilmar. Aos 19, o árbitro não marcou um pênalti de Jorginho em Diego e, aos 21 minutos, a surpresa: num contra-ataque rápido, Welber recebeu um passe de Lecheva, driblou Fernando Cardozo e fez 1 a 0. O Inter não se assustou e continuou atacando. Só que de forma errada, sempre pelo meio, facilitando o trabalho da defesa adversária. Esse panorama não mudou e provocou a reclamação do volante Flávio, no final do primeiro tempo: "Eles são experientes e tocam bem a bola. Temos que apertar a marcação". Mal começou a segunda etapa e o Inter empatou, a 1 minuto, através de Wilson, de cabeça, aproveitando uma cobrança de falta de Daniel Carvalho. O Inter continuou atacando, mas não tinha efetividade nas conclusões. O Paysandu, mesmo com um time esforçado, não conseguiu, na estréia do técnico Ivo Wortmann, evitar a derrota. Aos 38 minutos, em nova cobrança de falta de Daniel Carvalho, fez o 2 a 1 para o Inter, numa falha de Alexandre, que deixou a bola passar pelo meio de suas pernas. A bola ainda bateu em Jorginho antes de entrar. Ficha Técnica Inter: Clemer; Gavillán, Wilson, Fernando Cardoso e Edu Silva; Claiton, Flávio, Cleiton Xavier (Geninho) e Daniel Carvalho; Diego (Jéferson Feijão) e Nilmar. Técnico: Muricy Carvalho Paysandu: Alexandre; Rodrigo (Ceará), Tinho, Jorginho e Luiz Fernando; Vanderson, Bruno, Lecheva (Abimael) e Welber; Zé Augusto (Cléo) e Iarlei. Técnico: Ivo Wortmann Gols: Welber, 21 min. 1º tempo; Wilson, 1min, Daniel Carvalho (contra), 38 do 2º tempo Árbitro: Álvaro Azeredo Quelhas (MG) Cartão Amarelo: Wilson, Edu Silva, Gavillán (I); Bruno, Jorginho, Lecheva (P). Renda: 16.355 Público: R$ 127.315,00 Local: Beira-Rio classificação