Inter vence Real com gol de Adriano O brasileiro Adriano foi o destaque da vitória por 2 a 1 da Internazionale de Milão sobre o Real Madrid, em amistoso disputado nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabeu de Madri. O ex-flamenguista de 19 anos, que chegou somente há dois dias ao clube italiano e jogou apenas seis minutos, marcou o segundo gol da Inter no minuto final da partida. Chistian Vieri havia colocado a Inter na frente do placar logo aos seis minutos de jogo, mas o Real Madrid conseguiu empatar numa cobrança de pênalti convertida por Hierro aos 35 minutos do segundo tempo. No pouco tempo que esteve em campo, Adriano atormentou os adversários. Antes de fazer o seu gol, chegou duas vezes seguidas com muito perigo ao gol de Casillas. Primeiro, de cabeça, e depois numa cobrança de falta na linha da área. O técnico da Inter, o argentino Héctor Cúpe disse que a atuação de Adriano não foi uma surpresa. "Conhecemos sua capacidade e a potência de seu chute. Mas o público se impressionou, ainda mais por ter jogado somente nos últimos minutos?. O Real Madrid jogou desfalcado do francês Zidane, do português Figo e do brasileiro Roberto Carlos, que estão nas respectivas seleções. O amistoso com outro grande time do mundo antes do Campeonato Espanhol é uma tradição de 35 anos do Real Madrid, que o chama de Copa Santiago Bernabeu. Foi a segunda vez que a Inter ganhou do Real neste amistoso. A primeira foi em 1993, nos pênaltis, depois de um empate por 2 a 2.