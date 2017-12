Inter vence Roma e lidera sozinha A Internazionale levou a melhor no "classico da temporada italiana??. Venceu a Roma por 3 a 1, neste domingo, e assumiu a liderança isolada do campeonato. O time de Milão tem 59 pontos, contra 56 da Roma, faltando sete rodadas para o fim da competição. A lamentar, apenas, a violência do lado de fora do estádio Giuseppe Meazza, algo que está virando rotina na Itália. Um torcedor do time romano foi esfaqueado e precisou de atendimento médico. O atacante Recoba, com dois gols e o passe para o outro, foi o principal responsável pela vitória da Inter. O uruguaio fez 1 a 0 aos 2 minutos, ao ganhar da zaga em velocidade, se livrar do goleiro Antonioli e tocar a bola para o gol. Aos 43, ele recebeu a bola pela direita e cruzou para Vieri fazer, de cabeça. Na etapa final, a Roma descontou com Totti, aos 14 minutos, num gol em que a zaga da Inter reclamou impedimento. Recoba, porém, estava em tarde inspirada. Aos 27 minutos, cobrou falta no ângulo direito do goleiro e fez 3 a 1. A disputa pelo título italiano, a rigor, envolve apenas Inter, Roma e Juventus, que se complicou um pouco ao perder no sábado para o Parma por 1 a 0 e estacionar nos 55 pontos.