Inter vence Roma no clássico italiano No clássico deste sábado pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão levou a melhor sobre a Roma ? vitória por 2 a 0 ? e assumiu o terceiro lugar, com 42 pontos. Os dois gols do triunfo da Inter foram anotados pelo meia Mihajlovic, em cobranças de falta. Em Roma, a Lazio bateu a Atalanta, por 2 a 1. Neste domingo, a Juventus (50 pontos) recebe a Udinese (40) com a obrigação de apagar o fiasco das duas últimas rodadas. A líder do Campeonato Italiano, que antes tinha oito pontos de vantagem sobre o Milan, corre o risco de perder a ponta. Mesmo assim, o técnico Fabio Capello mantém o otimismo: ?Perdemos alguns jogos, mas seguimos na liderança. Estou convencido de que ainda podemos conquistar grandes objetivos.? De olho na Juventus, o Milan (48) enfrenta a Reggina (32), fora de casa. A grande aposta do técnico Carlo Ancelotti será o argentino Hernán Crespo, que está em alta depois dos dois gols marcados pela Seleção Argentina no amistoso contra a Alemanha. O atacante terá a companhia de Dida, Cafu e Kaká.