Inter vence; Roma perde de virada Na abertura do Campeonato Italiano, a Inter, de Milão, sem o brasileiro Ronaldo, venceu o Torino por 1 a 0, gol de Christian Vieri, de cabeça, aos 23 minutos do primeiro tempo. A Roma, por outro lado, estreou mal na temporada 2002/2003. A equipe foi derrotada, de virada, pelo Bolonha por 2 a 1, fora de casa. A Roma abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com um gol de pênalti do argentino Gabriel Batistuta. Julio Cruz, também argentino, empatou para o Bolonha, de cabeça, aos 14 do segundo. O mesmo Julio Cruz fez o segundo gol, aos 46 minutos da etapa final. Ainda neste sábado jogam Como x Empoli e Modena x Milan. A rodada prossegue neste domingo com mais cinco partidas: Juventus x Atalanta, Lazio x Chievo, Udinese x Parma, Peruggia x Reggina e Brescia x Piacenza.