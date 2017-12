Inter vence São Bento e assume liderança Com dois do meia Rodriguinho, a Internacional, de Limeira, derrotou o São Bento por 2 a 0 na tarde deste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A2. A vitória deixou a Inter na liderança provisória do Grupo 2, com sete pontos. Enquanto isso, o time sorocabano, além de perder a invencibilidade, caiu para o terceiro lugar, com seis. Apesar do domínio dos visitantes, o primeiro gol de Rodriguinho foi marcado somente aos 25 minutos do segundo tempo. Aos 45, o mesmo jogador fechou o placar. Na próxima rodada, a Inter jogará contra o Bragantino, em Limeira. O São Bento buscará a reabilitação contra a Matonense, em Matão.