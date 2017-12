Inter vence São Bento na Copa Interior A Internacional venceu o São Bento, por 3 a 2, nesta quinta-feira à tarde, no Estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela última rodada classificatória da Copa do Interior. Sem chances de classificação às semifinais os times apenas cumpriram tabela em jogo antecipado porque domingo acontece Corinthians X Fluminense, no mesmo estádio, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Apesar da vitória, a Inter ficou com apenas 18 pontos, na quarta posição do Grupo Leste, onde o São Bento é penúltimo colocado com 12 pontos. Os outros sete jogos da 14ª rodada foram antecipados para sábado cedo. E definirão os últimos três finalistas, uma vez que a primeira vaga é do União Barbarense, líder do grupo Leste, com 30 pontos. No jogo desta quinta-feira, a Internacional abriu 3 a 0, com gols de Tabata, Farah e Daniel, ainda no primeiro tempo. O time de Sorocaba diminuiu no segundo tempo com Júlio César e Pena, mas não conseguiu evitar a derrota. A Inter também fez as pazes com a vitória porque não vencia há quatro jogos.