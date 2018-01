Inter vence São Caetano e já é o 3.º O Internacional venceu o São Caetano por 2 a 1, neste domingo à noite em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Inter passou a somar 19 pontos e, beneficiado pela derrota do Botafogo diante do Palmeiras e do empate do Santos com o Juventude, saltou para a terceira posição na tabela, na zona de classificação da Taça Libertadores da América. O São Caetano ficou com 14 e baixou três posições: agora é o 12º colocado. Como era esperado, o São Caetano marcava forte e não permitia ao Inter uma maior movimentação ofensiva. Por isso, até os 20 minutos, o jogo foi absolutamente igual. Nenhuma das equipes conseguia chegar com perigo ao gol adversário. Aos 28 minutos, no entanto, o panorama mudou: após uma troca de passes, Alex recebeu de Jorge Wagner e cruzou na medida para Iarley, de cabeça, fazer 1 a 0 para o Inter. Três minutos depois a jogada se repetiu, só que do lado direito de ataque: Élder Granja tocou para Tinga desviar de Sílvio Luís e fazer 2 a 0. O São Caetano só teve uma conclusão, com Dimba, de fora da área, sem perigo para Marcelo. O que não jogou no primeiro tempo, o São Caetano, com Pingo e Márcio em campo, resolveu jogar no segundo. Aos 17 minutos, Dimba pegou um rebote da defesa do Inter e chutou forte para fazer 2 a 1. O São Caetano continuava dominando e Fábio Pinto, após Dimba acertar a trave, perdeu a chance de empatar, com Marcelo batido no lance.