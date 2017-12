Inter vence São Caetano e quebra tabu O Internacional quebrou um tabu de cinco partidas e venceu o São Caetano, hoje, no Beira Rio, por 1 a 0. Foi a primeira vitória do time gaúcho em confrontos com o Azulão. O gol foi marcado pelo atacante Danilo, aos 42 minutos da segunda etapa, numa falha de posicionamento da zaga. Ele entrou livre e encobriu Sílvio Luis. O volante Mineiro, do time paulista, um dos melhores em campo, lamentou a derrota da sua equipe. "Ficou mais difícil brigar pelo título", afirmou. O técnico Péricles Chamusca disse que o São Caetano teve chances de definir a partida, mas perdeu no contra ataque. Mesmo sem cinco titulares, o Inter foi para cima e criou boas situações de gol no primeiro tempo. Aos seis minutos, Xavier errou na pequena área. Aos 18, Sóbis obrigou Sílvio Luis a grande defesa. Aos poucos, o São Caetano encaixou a marcação, com Gustavo e Mineiro comandando os desarmes. Aos 38, troca de passe de Marcinho, Fernando Baiano e Fabrício Carvalho quase resulta em gol. O Inter respondeu em seguida, em cobrança de falta de Galego, que obrigou Sílvio Luis a nova grande defesa. No segundo tempo, o São Caetano voltou mais perigoso. Fermando Baiano perdeu a agrande chance do jogo, aos 11 minutos, quando chutou em cima do goleiro André. Aos 31, Marabá mandou para a rede, mas o auxiliar Flávio Kani assinalou impedimento. Quando o jogo se encaminhava para o 0 a 0, Danilo decidiu .