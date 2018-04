Inter vence Siena com gol no fim e respira no Italiano

A vitória, no entanto, não alivia muito a pressão sobre o time de Milão, que faz uma campanha ruim no Campeonato Italiano. Agora, a Inter tem 14 pontos e se afasta um pouco da zona de rebaixamento, mas é apenas a 12ª colocada. O Siena possui o mesmo número de pontos, mas está em 13º lugar.

A partida deste domingo foi mais uma mostra do momento ruim da Inter. Com muita marcação, as duas equipes pouco criaram. Aí, já no final do segundo tempo, o brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta deu bom passe para Castaignos, que dominou, girou rápido e bateu no canto para fazer 1 a 0.

Também neste domingo, o Palermo não teve grandes dificuldades para passar por cima da Fiorentina, por 2 a 0, com gols de Miccoli e Ilicic, e chegar à quinta colocação, com 19 pontos. Já a equipe de Florença segue em má fase e é apenas a 16ª colocada, com 13 pontos, perto da zona do rebaixamento.

Nos outros jogos deste domingo pelo Campeonato Italiano, o Cesena contou com dois gols do romeno Adrian Mutu para ganhar em casa do Genoa por 2 a 0. E Cagliari e Bologna ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Di Vaio e Conti.