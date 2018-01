Inter vence Siena e fatura o título do Campeonato Italiano Enfim, o torcedor da Inter de Milão pôde soltar neste domingo o grito de campeão que estava preso na garganta. Com dois gols de Marco Materazzi, a equipe conquistou o título do Campeonato Italiano ao derrotar o Siena, por 2 a 1, e ver a rival Roma perder para o Atalanta, pelo mesmo placar. É o primeiro Nacional faturado pela Inter dentro de campo desde 1989. A equipe, que na última quarta-feira havia sido derrotada pela própria Roma, foi para 84 pontos e não pode mais ser alcançada pela rival, que tem 68. Faltam apenas cinco rodadas para o final - 15 pontos para serem disputados. A campanha da Inter é uma das melhores já feita pela equipe no Italiano, tanto que conquistou o título com cinco rodadas de antecedência. Além disso, essa foi a 26.ª vitória da equipe em 33 partidas. Esse é o 15.º título conquistado pelo time. Na temporada 2005/2006, a equipe ficou com a taça depois de a Juventus ser punida pelo seu envolvimento nos escândalos de manipulação de partidas - o clube foi rebaixado para a Série B. Desespero e festa A festa dos torcedores de Milão começou logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Em escanteio batido por Stankovic, Materazzi aproveitou confusão da defesa do Siena e mandou a bola para a rede. No entanto, a comemoração foi interrompida três minutos depois, quando Negro empatou para o Siena, após cobrança de escanteio. Então, os torcedores da Inter só voltaram a vibrar quando souberam dos gols de Cristiano Doni e Riccardo Zampagna pela Atalanta. A derrota parcial da Roma também animou o time, que passou a jogar ofensivamente e, ao mesmo tempo, com cautela. O gol do título foi marcado aos 14 minutos do segundo tempo, quando Manninger derrubou Júlio Cruz dentro da área. Materazzi, o principal atleta em campo, cobrou com perfeição e balançou as redes. O gol da Roma, marcado por Simone Perrotta, ainda causou um pouco de angústia, que terminou ao apito final das duas partidas.