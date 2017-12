Inter vence tranqüilo Corinthians O Internacional colocou o limitado time do Corinthians no seu devido lugar no Campeonato Brasileiro. Venceu a equipe paulista, por 3 a 0, neste domingo, no Estádio do Beira-Rio, e liqüidou com o sonho do adversário de ficar com uma vaga na Copa Libertadores. Os comandados de Tite seguem com 61 pontos e só vão brigar por um lugar na Sul-Americana. O Inter alcança os 52 e se afasta da zona de rebaixamento. Sem o atacante Fernandão - machucado e fora do campeonato - o Internacional deixou o Corinthians tomar a iniciativa. Mas a armação das jogadas do time paulista ficou para jogadores de pouca qualidade no passe como Betão e Edson. Fábio Baiano, responsável por esta função, se escondia atrás dos zagueiros gaúchos. Logo aos seis minutos o juiz Luís Antônio Silva Santos errou ao não marcar pênalti de Edson em Diego. Mais quatro minutos e o juiz voltou a falhar ao ouvir todo o tipo de reclamação do volante corintiano Fabinho e só dar o cartão amarelo. na cobrança, Chiquinho abriu o placar. O goleiro Fábio Costa apenas olhou e falhou no lance. "A bola fez uma curva que eu não esperava", tentou justificar. Foi o primeiro gol de falta do Inter no Brasileiro. Com a vantagem, o Inter voltou a esperar o Corinthians, sabedor da fragilidade ofensiva do adversário, que apesar de estar na oitava colocação, possui um saldo negativo de três gols. Apesar de ficar pouco tempo no campo do adversário, o Inter foi mais objetivo. Aos 37, Rafael Sóbis cabeceou livre e ampliou: 2 a 0. O Corinthians seguiu com a posse de bola, mas inofensivo. O único lance de raciocínio veio aos 45 minutos com Fábio Baiano, que passou a bola no meio das pernas de Sangaletti, mas chutou para fora. O Corinthians voltou para o segundo tempo atacando pela esquerda com Gil. Aos 13 minutos, Clemer fez boa defesa após chute de Gil. Mas a zaga corintiana foi garantia de grandes emoções gaúchas. Elder Granja driblou, com facilidade, Renato e cruzou para Diego conferir o terceiro gol. A partir daí, só existiu um time em campo. O Inter tocou a bola e chegou com facilidade ao gol de Fábio Costa, levando a torcida a gritar "olé" aos 23 minutos. E o placar de 3 a 0 para o Inter foi justo.