Inter vende Daniel Carvalho para o CSKA O atacante Daniel Carvalho vai deixar o Internacional para jogar no CSKA, da Rússia. O jogador viajou nesta segunda-feira para a Europa. Na primeira escala, em Munique, na Alemanha, se submeterá a exames médicos. Só depois seguirá para Moscou, onde é esperado nesta quarta-feira. O vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Vitório Píffero, confirmou a venda e explicou que o Internacional continuará com 25% dos direitos sobre o jogador, que é dono de outros 20% do passe. O CSKA comprou os outros 55% por 6,5 milhões de euros. Com o dinheiro, o clube gaúcho quer manter o pagamento dos salários em dia e contratar um zagueiro e um meia-armador. Oséas - O centroavante Oséas, contratado pelo Internacional na sexta-feira, chega a Porto Alegre nesta terça-feira. Ele deve ser o jogador de referência que faltava no ataque do time. O baiano Oséas tem 32 anos e já passou, entre outros clubes, pelo Atlético-PR, Palmeiras e Cruzeiro. No ano passado, defendeu o Vissel Kobe, do Japão.