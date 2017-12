Inter vende Nilmar por R$ 24 milhões O Internacional acertou a venda do atacante Nilmar para o Chelsea, da Inglaterra, por 7 milhões de euros, aproximadamente R$ 24 milhões. O negócio será fechado na tarde desta quinta-feira, em Madri, pelo presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho, e representantes do Chelsea e do CSKA, de Moscou, onde o jogador de 19 anos ficará por um ano antes de se transferir definitivamente para o time inglês. O ?estágio? de um ano de Nilmar no CSKA é necessário porque o jogador ainda não tem um número mínimo de convocações para a seleção brasileira, o que é obrigatório pelas leis esportivas inglesas. Com isso, Nilmar não deverá mais jogar com a camisa do Inter, já que ele está com a seleção brasileira Sub-20 que disputa o Mundial da categoria, nos Emirados Árabes - só volta ao País quando o Brasileiro tiver acabado. Sua última participação no time gaúcho foi no sábado, na derrota de 3 a 2 para o Figueirense, em Florianópolis. Na reunião desta quinta-feira em Madri, no entanto, o presidente do Inter tentará reter o jogador até a metade de 2004, caso o clube consiga classificação para a Copa Libertadores da América. Além da venda de Nilmar, o Inter aproveita para negociar o centroavante Leandrão, atualmente emprestado ao Botafogo-RJ, para o Hertha Berlim, da Alemanha, por US$ 2 milhões, aproximadamente R$ 6 milhões.