Inter vira e quebra jejum de 6 jogos O Inter venceu o Coritiba de virada por 3 a 2, neste domingo à tarde em Porto Alegre pela 21ª rodada (a última do primeiro turno) do Campeonato Brasileiro e chegou aos 34 pontos ganhos. O Coritiba continua com 29. Com a vitória, o Inter acabou com um jejum de seis jogos sem vencer na competição. Sem Fernandão, vetado pelo departamento médico devido a uma inflamação na sola do pé, o Inter não conseguiu atacar, já que Michel e Gustavo, bem marcados pela zaga adversária, nada conseguiam em termos ofensivos. O Coritiba, com rapidez e competência, aproveitou-se dos contragolpes para atacar. Num deles, aos 19 minutos, Jackson cruzou para a área, Clemer falhou e Caio, livre, não teve trabalho para fazer 1 a 0. O Inter, dominado, teve conclusões só de fora da área, em cobranças de falta de Jorge Wagner. O técnico Muricy Ramalho, foi lacônico ao analisar a atuação do Inter: "Não está nada bom. Temos que melhorar muito". O Inter voltou com um esquema 4-4-2 e subiu de produção no segundo tempo. Assim, logo aos seis minutos Gustavo, de cabeça, empatou. Com a entrada de Ricardinho em lugar de Alex e a passagem de Jorge Wagner para a lateral o time passou a dominar o jogo. Aos 27, Jorge Wagner cobrou um pênalti de Alexandre em Michel e virou o placar. Logo após, aos 29, Wellington fez 3 a 1 após jogada de Michel. O Coritiba, sempre no ataque, foi à frente e, aos 36, Renaldo descontou para 3 a 2.