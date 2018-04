Inter volta a vencer no Brasileiro Depois de seis jogos, o Internacional voltou a vencer uma partida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando derrotou o Vitória, por 2 a 1, no Beira-Rio, com gols de Fernandão. O clube gaúcho soma 39 pontos, enquanto o baiano tem 33 pontos. Apesar de jogar em casa, o Internacional cercou-se de cuidados defensivos e fez marcação individual sobre os atacantes do Vitória. O volante Álvaro grudou em Hulk e o zagueiro Vinícius não deu folga a Obina. A estratégia deu certo, graças, sobretudo, à atuação do meia Fernandão, que defendeu, armou e concluiu com precisão. O Vitória teve a posse de bola por mais tempo e criou mais oportunidades, que Pedro, Cléber e Obina desperdiçaram. Mas o Internacional foi mais eficiente em seus ataques. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Gavilán, da ponta direita, cruzou para Fernandão marcar o primeiro gol, de cabeça. Aos 28 minutos do segundo tempo, quando o Vitória pressionava em busca do empate, Fernandão recebeu um lançamento na ponta-esquerda, venceu um marcador e fez o segundo gol. Aos 38 minutos, em cobrança de pênalti, Cléber descontou.