Inter volta ao local da tragédia Sete meses depois do fatídico 5 de maio, a Inter volta neste sábado ao Estádio Olímpico de Roma para enfrentar a Lazio, o adversário que lhe impediu de ganhar o título italiano na última rodada do campeonato passado. E no momento a equipe romana é líder isolada com 27 pontos, um a mais que Inter, Milan e Juventus. O técnico Héctor Cúper teve de responder muitas perguntas sobre o jogo de maio. A Inter era líder isolada e conquistaria o título que não ganha desde a temporada 88/89 se vencesse. Começou ganhando com um gol de Vieri, mas acabou perdendo por 4 a 2 e terminou em terceiro lugar, atrás de Juventus e Roma. Foi a última partida de Ronaldo no time ? depois da Copa ele foi para o Real Madrid. ?Não penso mais no que aconteceu dia 5 de maio. Perdemos um campeonato naquela partida e não se pode mudar a história. O jogo deste sábado é diferente e não quero misturar as coisas. Não quero mais falar sobre aquela partida.? Cúper também teve de responder sobre os rumores de que na próxima temporada será substituído por Roberto Mancini, justamente o treinador da Lazio. ?Não me parece um pecado que o presidente Massimo Moratti se interesse por um treinador. Também posso ter interesse em trabalhar em outro clube.? A Inter começou o campeonato a todo vapor e conseguiu 22 pontos nas oito primeiras rodadas. Era líder isolada, mas somou apenas um ponto nos três jogos seguintes ? derrotas para Udinese e Milan e empate com a Roma ? e perdeu terreno. Na rodada passada, o time se reabilitou graças a uma excelente atuação do atacante Vieri. Ele marcou os quatro gols na vitória por 4 a 0 sobre o Brescia e disparou na artilharia com 12. Vieri formará dupla com o argentino Hernán Crespo. O uruguaio Recoba continuará na reserva, o que o está deixando muito irritado. A Lazio é a surpresa da temporada. O clube vendeu Nesta e Crespo no início da temporada para conseguir dinheiro para se inscrever no campeonato e não paga salários desde junho ? existe a promessa de pagar dois meses na próxima semana ?, mas está jogando bem e não perde há 11 rodadas. A única derrota na competição foi na primeira partida, diante do Chievo, em casa. O técnico Roberto Mancini diz que um dos segredos da equipe é que os jogadores estão jogando com prazer. ?Eles se divertem em campo e isso é muito importante.? Um dos destaques do time é o lateral-esquerdo brasileiro César, ex-São Caetano. A exemplo do que ocorre com Serginho no Milan, ele joga do meio-de-campo para a frente, sem muita responsabilidade de marcar ? a marcação pelo lado esquerdo da defesa cabe a Pancaro. César ganhou a confiança de Mancini e colocou no banco de reservas o argentino Sorín. Milan - No Estádio San Siro será disputado o outro confronto entre Milão e Roma da rodada. Desfalcado dos brasileiros Dida e Rivaldo, machucados, o Milan receberá a Roma. O goleiro levou três pontos no dedo anular da mão direita e Rivaldo está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. O técnico Carlo Ancelotti surpreendeu, ao anunciar que o volante argentino Fernando Redondo ficará no banco. Ele voltou a jogar terça-feira, depois de 26 meses se recuperando de uma lesão no joelho direito, e atuou 45 minutos contra o Ancona, pela Copa da Itália. A Roma, que está a dez pontos da Lazio, terá dois desfalques importantes: Totti e Candela cumprirão suspensão.