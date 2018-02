Inter volta aos treinos de olho em torneio em Dubai

O Internacional voltou das férias na tarde desta quarta-feira, com a reapresentação dos jogadores no Beira-Rio, em Porto Alegre. O retorno antecipado foi provocado pela participação do clube gaúcho num torneio internacional que acontecerá no começo de janeiro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Sob o comando do técnico Abel Braga, os jogadores do Inter irão treinar até domingo, quando ganham dois dias de folga por causa do réveillon. Depois disso, no entanto, já acontece o embarque para Dubai - o grupo será dividido na viagem, que acontece em 2 e 3 de janeiro. No torneio em Dubai, o Inter irá enfrentar o Stuttgart (Alemanha), no dia 5 de janeiro. Se ganhar, fará a final contra o vencedor de Inter de Milão (Itália) e Ajax (Holanda). Além disso, o clube gaúcho fará um amistoso no dia 12, contra o Al Jazira, em Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes.