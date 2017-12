Inter x Juventus: liderança em jogo Inter x Juventus é historicamente um dos clássicos mais importantes do futebol italiano. O encontro dos velhos rivais, neste sábado à noite no Estádio San Siro, em Milão, não foge à tradição, pois ambos brigam pelo título da temporada de 2001-2002, um dos mais equilibrados dos últimos anos. A vantagem é dos milaneses, líderes com 52 pontos, um a mais do que a ?Velha Senhora?. A Roma corre por fora, com 50, torce por empate e tem a obrigação de ganhar o duelo local com a Lazio, domingo, no Olímpico. A Inter aposta no oportunismo de Vieri para defender a ponta do torneio. O centroavante é artilheiro do time, com 18 gols, e o desempenho tem empolgado tanto que os dirigentes resolveram propor-lhe prorrogação de contrato. O compromisso atual terminaria em 2004, mas foi estendido a 2006. A Juve tem problemas para o tira-teima que vale o primeiro lugar. O técnico Marcello Lippi não contará com o uruguaio Montero, contundido, nem com o zagueiro Ferrara, suspenso. A dupla de zaga será formada por Iuliano e Thuram. É a primeira vez que o treinador volta ao Estádio Meazza, dois anos depois ter sido dispensado pela Inter. Falta de entendimento tem marcado o relacionamento dos cartolas. Os responsáveis pelos clubes não chegam a acordo para a escolha da presidência da Liga, que organiza os campeonatos profissionais. A quarta tentativa de eleição, nesta sexta-feira à tarde, foi um fiasco, com maioria de votos em branco. Já o Milan ficou sabendo que vai enfrentar o Hapoel dia 14, em Chipre, pela Copa da Uefa. O jogo estava marcado para Tel-Avive, mas teve local transferido porque a União Européia de Futebol acha que no momento não há segurança adeqüada em Israel.