Inter x Milan mais importante da história Milan e Inter se enfrentarão nesta quarta-feira pela 255ª vez na história, mas nunca um dérbi entre os rivais de Milão teve tanta importância como o desta noite (15h45, no horário brasileiro). Pela primeira vez, os dois se enfrentarão pela Liga dos Campeões. Será a partida de ida das semifinais - a de volta será terça-feira. Por sorteio, o Milan será mandante nesta quarta-feira. Isso significa que, se a Inter perder por 2 a 1 por exemplo, ficará com a vaga na final se ganhar o segundo jogo por 1 a 0. Leia mais no Jornal da Tarde