Inter x Taquaritinga: atração na Série A2 A quarta rodada do quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2 será disputada nesta quarta-feira à noite e as atenções se voltam para Limeira, onde ocorre o confronto entre Internacional e Taquaritinga. O jogo começa às 20 horas e duas emissoras de televisão farão a transmissão da partida: ESPN Brasil e Rede Vida. No último sábado, os times se enfrentaram em Taquaritinga, num confronto emocionante. Após viradas no placar, o jogo terminou a favor do time da casa, que venceu por 4 a 3. No jogo desta quarta-feira, quem vencer dará um passo importante rumo ao título da Série A2, que garante o acesso à primeira divisão do futebol paulista em 2005. Na outra partida desta quarta-feira, também às 20 horas, o Taubaté joga em casa contra o Flamengo. O time da casa precisa da vitória para continuar sonhando com o acesso. O Flamengo perdeu as três primeiras partidas e já não tem mais esperanças de conqui star o título. Com sete pontos, o Taquaritinga é o atual líder do quadrangular. A Inter vem logo atrás, com um ponto a menos. O Taubaté possui três pontos, enquanto o Flamengo não pontuou nesta fase.