Interdição da Fonte Nova deixa 600 crianças sem escola

A interdição da Fonte Nova, na última segunda-feira, deixou sem sala de aula os cerca de 600 alunos dos ensinos básico e médio que estudam no Colégio Estadual da Fonte Nova, localizado no interior do estádio, em Salvador. O local, inclusive, será demolido, por causa da tragédia que aconteceu no último domingo, em que sete torcedores morreram quando um pedaço da arquibancada rompeu durante jogo Bahia x Vila Nova-GO, pela Série C do Brasileiro. Veja também: Férias de juíza impediram fechamento da Fonte Nova Alguns estudantes, acompanhados por parentes, chegaram a ir à escola localizada no estádio na terça-feira, em busca de informações sobre como proceder. Mas não obtiveram nenhuma resposta conclusiva. "Disseram apenas que a Secretaria da Educação está analisando a transferência das turmas, mas não informaram mais nada", afirmou Analice Cristinna Santos, de 30 anos, mãe de um aluno do quinto ano do ensino básico que estudava na Fonte Nova. "Como minha família é do interior e não sou casada, não tenho com quem deixá-lo." No colégio, que funciona em regime integral - os alunos ficam nove horas por dia no local -, o estado de abandono das instalações é evidente. Nas áreas comuns, concreto corroído pela erosão e ferragens enferrujadas expostas estão por toda parte. Nas salas de aula, as placas de gesso instaladas no teto mostram a falta de manutenção, com buracos e manchas de infiltração. Apenas nove das 17 salas de aula estavam sendo usadas antes da interdição do estádio. Segundo o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado, Nilton Vasconcelos, que responde pelo uso do Estádio da Fonte Nova, o destino dos estudantes ainda está sendo analisado, em conjunto com a Secretaria da Educação. "Há escolas funcionando com certa ociosidade, que podem receber esse contingente", revelou o secretário Nilton Vasconcelos. "Vamos resolver esse assunto o mais rapidamente possível."