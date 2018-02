Interdição da Vila surpreende santistas A diretoria do Santos se disse surpresa pela interdição do Estádio da Vila Belmiro a partir de segunda-feira, pena que vale até o julgamento (ainda sem previsão para acontecer) do processo relativo à invasão do campo no final do clássico contra o Corinthians, disputado na quinta-feira. Como ainda não havia chegado o comunicado oficial da punição até o início da noite desta sexta, o departamento jurídico informou que só se manifestará depois de conhecer o teor da decisão. O Santos joga no domingo contra o Goiás e, depois, só voltaria a atuar em seu estádio no dia 30, na partida contra o Cruzeiro. Até lá, espera que todas as pendências na justiça desportiva estejam solucionadas.