Interesse por ingressos da Copa 2010 aumenta após sorteio

As inscrições para o sorteio de ingressos da Copa do Mundo de 2010 aumentaram após o sorteio dos grupos realizado na semana passada, e quase 222.000 solicitações foram feitas nas primeiras 48 horas da última janela de vendas, informou a Fifa nesta segunda-feira.

Mais de 1 milhão de ingressos estão disponíveis na última fase de vendas, após o sorteio das chaves realizado na sexta-feira na Cidade do Cabo, quando os oito grupos de quatro seleções cada foram definidos.

Um comunicado da Fifa disse que houve um aumento repentino nas inscrições para o sorteio dos ingressos logo após o sorteio. Os interessados podem fazer a inscrição para os ingressos até 22 de janeiro. Depois haverá a definição dos ganhadores das entradas através de uma loteria.

Os organizadores sul-africanos fizeram repetidos apelos para que a população do país compre entradas, temendo que os sul-africanos fiquem sem ver os jogos devido ao grande número de turistas estrangeiros.

Os moradores da África do Sul compraram pouco mais da metade dos 674.403 ingressos vendidos nas duas primeiras janelas de venda. A terceira fase começou no sábado, com 219.162 solicitações.

Os ingressos são vendidos através da Internet. Na África do Sul, também acontece a venda em agências bancárias.

Os preços estão entre 20 e 900 dólares, muito acima do normal de um ingresso para os jogos da liga local.