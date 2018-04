Interino assume lugar de Argel e tem Seijas como possível baixa para domingo

Odair deve ter problemas para escalar a equipe. Nesta terça, a assessoria de imprensa do Inter divulgou boletim médico relatando que o meia venezuelano Seijas sofreu entorse no tornozelo direito e será reavaliado na quarta-feira. Ele é dúvida para domingo, de acordo com o próprio Inter.

O lateral-esquerdo Artur realizou fisioterapia nesta terça e será reavaliado na quarta, en quanto Gederson, da mesma posição, foi liberado para treinar normalmente. Aylon vai começar trabalhos com bola, gradualmente, e ainda está indisponível. No treino desta terça, Odair indicou a escalação do Inter com Fernando Bob e Andrigo entre os titulares, nas vagas de Fabinho e Ariel.