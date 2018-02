Interino celebra 'resgate da confiança' do Atlético-MG após vitória

Depois de um péssimo início de temporada e se ver envolto em um princípio de crise com a demissão de Oswaldo de Oliveira, o Atlético-MG lavou a alma no último domingo, ao derrotar o América-MG por 3 a 0 no Independência. Para o técnico interino Thiago Larghi, trata-se de oportunidade perfeita para recuperar a confiança dos jogadores.

"A vitória é boa porque resgata confiança. O grupo treinou muito bem durante a semana, se aplicou, todos estão todos de parabéns. Houve muita aplicação nos treinamentos, eles compreenderam a ideia e, principalmente, vieram para jogar um jogo difícil, sabedores da dificuldade que seria e que o América-MG tem um grande time. O empenho deles é que foi fundamental para isso acontecer", considerou.

Thiago Larghi fez questão de responsabilizar os jogadores pela vitória. O interino se mostrou satisfeito com o comportamento de seus atletas, em especial o jovem argentino Tomás Andrade, que entrou já no fim da partida e teve participação decisiva em dois gols.

"Acho que o empenho deles (jogadores) é que fez a diferença. A execução sempre parte deles. O Tomás, que treinou isso, executou muito bem. Enfim, o mérito é total deles. Tínhamos um adversário de qualidade do outro lado, então, a gente precisava se precaver da melhor maneira possível", comentou.

Apesar de buscar seu espaço como treinador, Thiago fez questão de exaltar seu antecessor e dedicou o triunfo a Oswaldo. "Agradeço à diretoria o convite de continuar como auxiliar do clube. Faço aqui menção ao Oswaldo (de Oliveira), que foi a primeira pessoa que liguei. Dedico essa vitória também ao Oswaldo, que me deu total apoio para ficar aqui. Ainda me vejo como auxiliar do clube, espero ocupar bem esse espaço porque é um grande clube e é uma honra para mim vestir este escudo."