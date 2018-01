Interino de FHC lamenta empate no DF O presidente da República interino, Marco Aurélio Mello, lamentou nesta quinta-feira o empate por 1 a 1 que deu o título da Copa do Brasil ao Corinthians, na quarta-feira, na disputa com o Brasiliense. Segundo ele, o resultado impediu a correção do "equívoco" do árbitro Carlos Eugênio Simon, que na primeira partida, em São Paulo, deixou de marcar um pênalti para o Brasiliense e validou gol irregular do Corinthians. "Fiquei contente quando o Brasiliense fez o primeiro gol. E depois recebi uma ducha fria com o gol corintiano, que, afinal, afastou a possibilidade de correção do que eu aponto como equívoco, que foi o resultado do jogo em São Paulo", disse Mello, no Palácio do Planalto. Lembrado que o presidente Fernando Henrique Cardoso, atualmente em viagem à Europa, é corintiano e deveria estar contente com o resultado, o presidente interino respondeu: "Tenho certeza que o presidente da República, o professor Fernando Henrique Cardoso, preferiria muito mais um resultado que não pudesse ser objeto de qualquer crítica", afirmou ele. Mello é presidente do Supremo Tribunal Federal e está no lugar de Fernando Henrique porque os demais substitutos na linha sucessória vão disputar as eleições de outubro - e poderiam ficar inelegíveis caso assumissem interinamente o cargo.