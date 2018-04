Interino do Flamengo e diretor de futebol são absolvidos pelo STJD O técnico interino do Flamengo, Zé Ricardo, e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, foram absolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira. Eles haviam sido denunciados por atritos com o árbitro Heber Roberto Lopes durante o jogo contra o Corinthians, no dia 3, no Itaquerão, em São Paulo, em rodada do Brasileirão.