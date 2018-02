Interino exalta velocidade e entrega do Atlético-MG em goleada na Copa do Brasil

A velocidade das peças do setor ofensivo e a precisão nos contra-ataques foram fundamentais para o Atlético Mineiro avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira, o time sacramentou a sua goleada por 4 a 0 sobre o Botafogo-PB, em João Pessoa, apostando nessas virtudes.

"Essa é uma as características o time, que está explorando o seu próprio potencial. Os jogadores estão envolvidos, comprometidos e o resultado acontece quando eles se empenham dessa forma", disse Thiago Larghi, o técnico interino do clube mineiro.

O triunfo expressivo traz mais tranquilidade ao Atlético-MG após período de crise e questionamentos, o que incluiu a demissão de Oswaldo de Oliveira. Para Larghi, os jogadores, com a dedicação que vêm sendo exibida, são os grandes responsáveis por essa fase de recuperação da equipe, que no fim de semana havia vencido pelo Campeonato Mineiro.

"O time se aplicou, se comportou bem e conseguiu a vitória. O principal é o grupo de jogadores comprometido e a fim de vencer, de trabalhar. Eles trabalharam bem na semana passada e acho que a aplicação deles é o segredo do resultado", avaliou Larghi.

Ricardo Oliveira, que fez o terceiro gol do Atlético-MG, foi um dos destaques do triunfo. "Fico feliz por estar produzindo e dando o resultado que a imprensa, a diretoria e, principalmente, os torcedores do Galo, que são muito exigentes, cobram de mim. Agradeço aos meus companheiros que têm me ajudado bastante e facilitado muito essa minha adaptação aqui", afirmou.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético terá pela frente o Figueirense, em datas ainda a serem definidas pela CBF. No domingo, o time vai até Juiz de Fora para enfrentar o Tupi, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.