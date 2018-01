Interino fecha treino do Flamengo e admite dúvidas na escalação

Ao fim da atividade, Jayme revelou que ainda não definiu como ficará o ataque rubro-negro. Sem poder contar com o machucado Paolo Guerrero, que apenas correu em volta do gramado nesta sexta, o interino cogita adiantar Emerson, o que afetaria diretamente a composição do meio-campo.

Kayke e Everton são as opções, desta forma. Outra possibilidade seria simplesmente substituir Guerrero por Kayke. Outra dúvida de Jayme está na troca de Canteros por Jajá. Na defesa, ele deve sacar César Martins para a entrada de Marcelo.

O treinador interino deve confirmar a escalação somente no treino de sábado, véspera do confronto com o novo campeão da Copa do Brasil. O Flamengo deve entrar em campo com Paulo Victor; Pará, Wallace, Marcelo (César Martins) e Jorge; Márcio Araújo, Jajá (Canteros) e Alan Patrick; Gabriel, Everton (Kayke) e Emerson.